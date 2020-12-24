В Бийске осудили рецидивиста, который поджег свою сожительницу и знакомого. Потерпевшая не смогла выжить после полученных ожогов, а мужчину удалось спасти, благодаря его соседям.Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, в начале этого года осужденный и его 47-летняя спутница пришли в гости и начали выпивать. Гость крайне сильно опьянел и приревновал женщину к хозяину квартиры: сначала он ранил ножом предполагаемого соперника, а женщину ударил бутылкой по голове, облил воспламеняющейся жидкостью и поджег.- От ожогов третьей степени женщина скончалась в больнице. Довести преступный умысел на убийство знакомого ему не удалось, так как соседи, увидев пожар, вынесли потерпевшего из квартиры, - отметили в следкоме.Ущерб хозяину квартиры в результате пожара оценили более чем в 87 тысяч рублей. Мужчина свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на два года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Славгороде ревнивец убил возлюбленную и своего знакомогоВсе произошло во время застолья (подробнее)