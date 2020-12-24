Правительство Алтайского края выставило на продажу два старых самолета АН-2. Как пишет «Толк», общая стоимость авиатранспорта составляет чуть больше 440 тысяч рублей.- Ан-2 еще называют «Аннушка». Это легкий самолет, который используют в сельском хозяйстве, для занятия спортом, перевозки грузов и пассажиров. Отдельные экземпляры остаются в строю более 40 лет. Его достоинство в том, что для взлета и посадки не нужно специально неподготовленных полос, - отмечает издание.Аукцион пройдет в конце декабря. Сейчас самолеты 1997 и 1982 годов выпуска находятся в алтайском селе Волчиха. Участников аукциона определят до 24 декабря, а торги назначены на утро 28-го. Кстати, раньше уже самолеты пытались продать в марте этого года, но тогда покупатели так и не отозвались.