В Алтайском государственном техническом университете АлтГТУ создается инжиниринговый центр «ХимБиоМаш», об этом сообщил ректор АлтГТУ Андрей Марков членам Совета по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края.АлтГТУ прошел конкурсный отбор Минобрнауки России по созданию и развитию инжиниринговых центров по приоритетным направлениям развития промышленности РФ.На создание центра из федерального бюджета будет выделено 84 млн. рублей, еще 36 млн. рублей вложит сам вуз. Реализация гранта рассчитана на три года.Денежные средства будут потрачены на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, разработку дополнительных профессиональных программ, патентные сервисы и транспортные услуги.Средства федерального бюджета вузам и научным организациям предусмотрены в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука».Как отмечают в Минобрнауки России, мера господдержки рассчитана на вузы и научные организации, обладающие потенциалом для оказания инженерно-консультационных услуг, и поможет сформировать высокоэффективную систему подготовки квалифицированных кадров в области инжиниринга, а также коммерциализацию и вывод на рынок результатов исследований и разработок.Инжиниринговый центр АлтГТУ будет осуществлять работу по направлениям: «промышленные биотехнологии», «химические технологии» и «машиностроение для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и химической промышленности».В рамках заявленных направлений деятельности в центре будут проводиться исследования качества сырья и сертификации продуктов питания, разрабатываться рецептуры и технологии функциональных продуктов питания и напитков из сырья растительного и животного происхождения, создаваться специальное питание; разрабатываться новые способы выделения и очистки химических продуктов, рецептуры и технологические регламенты производства химической продукции, в том числе композитных материалов. По направлению «машиностроение для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и химической промышленности» будут осуществляться проектирования технологических схем и линий, с использованием цифровых интеллектуальных технологий, разрабатываться приборы и регламенты контроля качества производимой продукции.По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, создание инжинирингового центра в вузе поддержали Правительство Алтайского края, региональные профильные предприятия.«Инжиниринговый центр будет создан в первую очередь для того, чтобы мы могли предложить высокотехнологичные, инновационные решения для производственного сектора, – говорит Андрей Марков. – Предполагается, что центр объединит разработки и ресурсы нескольких институтов АлтГТУ, региональных предприятий и научный центров, чтобы вместе работать в области прикладных биотехнологий и создавать новые продукты и технологии. Такой центр будет основан на базе института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ, имеющий более 30 договорных отношений с производством, где реализуются разработки ученых».Добавим, всего на конкурсный отбор поступило 105 заявок вузов и научно-исследовательских учреждений, прошли формальную экспертизу на соответствие конкурсным требованиям 65 заявок и 11 из них стали победителями конкурсного отбора.