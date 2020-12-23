В Алтайском крае подростка осудили за наркотики

Он рассказал, что собирал наркотическое средство для личного употребления Фото: Олег УКЛАДОВ

В Локтевском районе Алтайского края 17-летнего юношу признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Подростка уже осудили, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, в конце июня 2020 года в Горняке молодой человек собрал марихуану. Когда полицейские задержали подростка, при нем обнаружили наркотик массой в высушенном состоянии не менее 584 граммов, что является крупным размером.

Во время предварительного следствия юноша признал свою вину. Он рассказал, что собирал наркотическое средство для личного употребления. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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