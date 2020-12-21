В Артыбаше состоялось заседание Совета Телецкого озера

Вид с обзорной площадки. Фото: материалы пресс-служб

В Артыбаше 16 декабря состоялось заседание Совета Телецкого озера, известно об это стало только сейчас. На встрече обсудили вопросы окружающей среды, например, заповедника Игорь Калмыков сообщил, что с 1979 года среднегодовая температура повысилась на 1-3 градуса.

- Также на заседании был заслушан доклад руководителя Фонда сохранения Телецкого озера Андрея Кыргызакова, из которого присутствующие узнали о деятельности Фонда и планах работы на 2021 год. Среди основных - организация в селе Артыбаш благоустроенной парковой территории трассами для беговых лыж, пешеходных троп, мест отдыха с освещением, - сообщает пресс-центр заповедника.

Участники Совета решили обратиться к главе Турочаского района Виктору Осипову и главе Республики Алтай Олегу Хорохордину и выразить обеспокоенность ситуацией, связанной со строительством водопровода и канализации в селах Иогач и Артыбаш, и вызванным этим строительством крайне неудовлетворительным состоянием дорог в прителецких поселках.