С 1 января 2021 года тарифы для всех категорий сохранятся на уровне декабря 2020 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установили тарифы на 2021 год. Решение принято на заседании правления управления по тарифам 18 декабря.

Установлены цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского края на 2021 год

«Полный» тариф на электроэнергию будет применяться для городских жителей, у которых нет электроплит, а также для гаражно-строительных, гаражных кооперативов, владельцев гаражей, погребов – при условии, что они не относятся к категории потребителей. Для остальных предусмотрено применение понижающих коэффициентов.

Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2021 года. Для городских жителей населения без электроплит и (или) электроотопительных установок, для владельцев гаражей, погребов, для учреждений содержания заключенных, религиозных организаций утвержден в размере 4,50 руб./рекВт*час.

- Тариф с применением понижающего коэффициента для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками составит 3,67 руб./кВт*час, для сельского населения – 3,52 руб./кВт*час, - сообщает управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Кроме того, с этого же периода тариф на электроэнергию с понижающим коэффициентом для садоводов, огороднических или дачных некоммерческих объединений составит 3,52 руб./кВт*час.

С 1 января 2021 года тарифы для всех категорий сохранятся на уровне декабря 2020 года.

Размер понижающих коэффициентов для всех категорий населения сохранится на прежнем уровне.