Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 20 декабря 2020 года составило 1386

За сутки умерли 14 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 20 декабря скончались 1386 человек с коронавирусом, в том числе 746 случаев от COVID-19, 640 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 14 человек с коронаврусом: десять из них от COVID-19, четыре – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 30548, в том числе 1991 ребенок до 17 лет включительно.

– Из общего числа заболевших 376 случаев – завозные, в том числе, 159 – из-за рубежа; 17553 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 30548 заболевших: 8720– у больных внебольничной пневмонией, 14996 – у заболевших ОРВИ, в 6830 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе региона.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем, их уже 26873 человека.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 917 тыс. человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 3783 за минувшие сутки.

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