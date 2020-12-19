В Барнауле мужчина обухом забил собутыльника

Потерпевший погиб на месте происшествия Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле утвердили обвинительное заключение в отношении 65-летнего мужчины, который, предположительно, насмерть забил собутыльника обухом.

Следствие установило, что одним августовским вечером 65-летний мужчина выпивал вместе с ранее незнакомым человеком. Во время импровизированного застолья между ними произошел конфликт.

- Обвиняемый начал избивать потерпевшего обухом топора, обнаруженного в одном из строений по улице Горской в Барнауле. Он нанес ему не менее шести ударов по голове и грудной клетке, - рассказывают в прокуратуре Алтайского края.

Потерпевший скончался на месте происшествия. Судмедэксперты сделали заключение, что у него произошла обильная кровопотеря из-за множественных переломов ребер с повреждением левого легкого.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Обвиняемый свою вину признал лишь частично. Следователям он заявил, что ссора произошла из-за того, что потерпевший отказался покидать его жилище. Чтобы выгнать его, он ударил обухом своего гостя.

Теперь негостеприимному пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.