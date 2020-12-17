Три автомобиля столкнулись на трассе Барнаул-Новосибирск

В полиции факт аварии уже подтвердили

Утром 17 декабря на трассе Барнаул-Новосибирск столкнулись три легковых автомобиля. Кто стал виновником аварии, пока не ясно, но, к счастью, никто не пострадал.

Информация о ДТП появилась в паблике «Инцидент Барнаул». Очевидцы рассказали, что авария произошла недалеко от Фирсово. Судя по снимкам и видеозаписи, машины серьезно пострадали.

В полиции факт аварии уже подтвердили.

- Предварительно установлено, что сегодня в 8:15 на третьем километре автодороги «Мостовой переход через реку Обь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств Mitsubishi Pajero Sport под управлением водителя 1989 года рождения, Kia Rio под управлением водителя 1994 года рождения и Toyota Carina под управлением водителя 1983 года рождения, - отметили в краевой Госавтоинспекции.

Правоохранители работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.