Здание бийского автовокзала может стать торгово-развлекательным центром

Бийский автовокзал Фото: газеты «Бийский рабочий»

Бийский автовокзал оказался в перечне объектов, которые подлежат полной приватизации в 2020-2021 году. Его могут приватизировать уже в самое ближайшее время.

Как пишет Бийский рабочий, свою заинтересованность уже проявили бизнесмены. Руководство автовокзала получало от них предложения продать здание или сдать в аренду территорию, чтобы построить на этом месте торгово-развлекательный центр.

- Откуда в этом случае будут отправляться рейсы перевозчиков? - задается вопросом местное издание. - По всей видимости, в Бийске придется искать другое место под транспортный узел. Не исключено, что он будет перенесен в один из удаленных районов города.

Сегодня единственным держателем акций «Бийского автовокзала» является правительство региона. Общая стоимость активов предприятия - около 57 млн руб. Предприятие вот уже как 13 лет является безубыточным.