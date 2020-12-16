130 новых медицинских объектов построят на Алтае

Фото Минздрава Алтайского края

С 2021 года на Алтае начнет действовать программа модернизации медицинской помощи, рассчитанная на 5 лет.

В программу включены 93 медорганизации первичного звена, в том числе 21 городская больница для детей и взрослых, 58 центральных районных больниц, 13 городских детских и взрослых поликлиник, а также медсанчасть №128

По программе запланировано несколько масштабных проектов. В частности, это продолжение строительства нового корпуса поликлиники №14 Барнаула, строительство нового корпуса поликлиники №9 Барнаула и строительство поликлиники в Центральном районе краевого центра.

- Всего планируется построить 130 объектов – не только поликлиники, но и ФАПы, амбулатории. Запланирована также одна реконструкция и 18 капремонтов, - сообщили в Минздраве региона.

Всего на реализацию программы в 2021-2025 годах запланировано выделить 8,4 млрд. руб. из краевого и федерального бюджетов.