На Алтае стали меньше умирать от плоскоклеточного рака легкого

Адтайский краевой онкодиспансер Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертность от плоскоклеточного рака легких на Алтае снизилась на 4,6%, а доля пациентов, состоящих на диспансерном учете пять и более лет (то есть долго живущих), выросла на 1,7%.

Как сообщили в Алтайском краевом онкодиспансере, этот вид рака составляет почти половину всех случаев злокачественных патологий бронхолегочной системы. В особой группе риска находятся пожилые мужчины -заядлые курильщики

Коварная опухоль длительное время никак себя не проявляет. Нередко ее диагностируют уже на 3-4 стадии, когда процесс распространился в другие органы. В таких ситуациях помогает терапия таргетными и иммунологическими препаратами.

- В крае в 2020 году в этом направлении были достигнуты хорошие результаты. Благодаря федеральному проекту «Борьба с онкозаболеваниями» поступили беспрецедентные средства на лекарственную терапию раковых опухолей – в 4 - 5 раз больше, чем раньше. И большая часть из них потрачена именно на приобретение препаратов, - сказали в онкодиспансере.

Онкологи могут грамотно подбирать тактику лечения для каждого конкретного пациента, и люди со страшным диагнозом получают дополнительные месяцы и годы жизни.