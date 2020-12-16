Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

На Алтае установили цены на сжиженный газ на 2021 год

Они поднимутся во втором полугодии
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий
На Алтае установили цены на сжиженный газ на 2021 год

На Алтае установили цены на сжиженный газ на 2021 год

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установили предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд на 2021 год.

- Расчет исходил из размера оптовых цен на биржевых рынках, - сообщили в управлении региона по регулированию цен и тарифов. - Средняя оптовая цена за год выросла до 16,1 тыс. руб./т. Это на 13% превышает оптовую цену на 2020 год. У организаций затраты на оптовую поставку сжиженного газа превышают 60%.

Несмотря на это, розничные цены в первом полугодии следующего года останутся без изменения, а во втором вырастут, но ниже уровня инфляции:

- газ в баллонах без доставки до потребителя будет стоить 32,99 руб./кг (прирост 1 руб./кг к цене 2020 года);

- газ в баллонах со склада будет стоить 39,62 руб./кг (прирост 1,2 руб./кг).

- цены на газ из резервуарных установок определены в размере 31,99 руб./кг (прирост 1,2 руб./кг) или 75,50 руб./куб.м.

В управлении отметили, что регулируются розничные цен без учета доставки до потребителя.

Цены на доставку баллонов, а также на сжиженный газ, используемый как топливо при заправке авто, не подлежат госрегулированию.