На Алтае установили цены на сжиженный газ на 2021 год Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установили предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд на 2021 год.

- Расчет исходил из размера оптовых цен на биржевых рынках, - сообщили в управлении региона по регулированию цен и тарифов. - Средняя оптовая цена за год выросла до 16,1 тыс. руб./т. Это на 13% превышает оптовую цену на 2020 год. У организаций затраты на оптовую поставку сжиженного газа превышают 60%.

Несмотря на это, розничные цены в первом полугодии следующего года останутся без изменения, а во втором вырастут, но ниже уровня инфляции:

- газ в баллонах без доставки до потребителя будет стоить 32,99 руб./кг (прирост 1 руб./кг к цене 2020 года);

- газ в баллонах со склада будет стоить 39,62 руб./кг (прирост 1,2 руб./кг).

- цены на газ из резервуарных установок определены в размере 31,99 руб./кг (прирост 1,2 руб./кг) или 75,50 руб./куб.м.

В управлении отметили, что регулируются розничные цен без учета доставки до потребителя.

Цены на доставку баллонов, а также на сжиженный газ, используемый как топливо при заправке авто, не подлежат госрегулированию.