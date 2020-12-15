В Барнауле выставили на продажу самую крохотную квартиру в Сибири

Объявление уже снято с продажи. Фото: pixabay.com

Эксперты портала недвижимости «Циан» составили рейтинг регионов, в которых продаются самые маленькие квартиры в Сибири. Алтайский край занял в нем первую строчку, сообщает "Толк".

Самую крохотную квартиру специалисты нашли в Барнауле. Кстати, объявление уже снято с продажи. По-видимому, у нее уже нашелся новый хозяин. Ее площадь составляет только 10 квадратных метров. Она расположена на седьмом этаже кирпичного дома. Из удобств продавец указал только совмещенный санузел и газовую плиту. Все остальные плюсы уже выходят за рамки стен квартиры – это детский сад поблизости, школы, магазины и остановки общественного транспорта в шаговой доступности, а также охраняемая территория и чистый подъезд.

Как указывают специалисты «Циан», это самая маленькая квартира в Сибири с максимальным уровнем комфортного проживания.