На Алтае мужчина избил прохожего за отказ дать сигарету

Сигарета стали причиной гибели человека Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае вынесли приговор 45-летнему мужчине, который избил прохожего, отказавшего ему в сигарете.

Инцидент произошел в Петропавловском районе в июне прошлого года. Несколько друзей выпивали в одной компании. Когда закончились сигареты, один из них вышел к дороге и спросил закурить у проходящего мимо 42-летнего местного жителя.

- Получив отказ, осужденный нанес ему несколько ударов ногой в область живота. От полученных телесных повреждений потерпевший через несколько дней скончался в медицинском учреждении, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На стадии расследования селянин свою вину не признавал. На суде же доказали обратное. Ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима.