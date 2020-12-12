Пассажирский автобус сгорел дотла на алтайской трассе

Из-за пожара никто не пострадал Фото: pixabay.com

В пятницу, 11 декабря, в Ребрихинском районе полностью сгорел автобус, который ехал в село Ворониха. По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, никто из пассажиров рейса не пострадал.

О происшествии рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». По их словам, сначала казалось, что автобус просто сломался. Когда пассажиры вышли на улицу, транспорт начал полыхать. Из-за возгорания никто не пострадал, но пришлось долго стоять на улице в ожидании попутного транспорта. Кроме того, в комментариях сообщают, что у некоторых сгорели документы.

Позднее ЧП прокомментировали спасатели.

- При межпоселковом рейсе Ребриха-Ворониха в автобусе ПАЗ произошло возгорание. На момент возгорания в автобусе находилось 15 пассажиров, эвакуировались самостоятельно (доставлены к месту следования попутным транспортом). Пострадавших нет, площадь пожара составила 21 квадратный метр, - отметили в управлении.

Причины пожара пока неизвестны, их устанавливают специалисты.