На Алтае через границу пытались перевезти лошадей под видом домашней кошки

Лошадей через границу не пустили Фото: pixabay.com

За неделю в Алтайском крае трижды пресекали попытку незаконно перевезти через границу лошадей. В одном из случаев на них предоставили документы, оформленные на домашнюю кошку.

В общей сложности, за неделю через российскую границу в Алтайском крае пытались вывезти в Кыргызстан 86 голов сельскохозяйственных животных. При этом каждый раз предоставлялись недействительные ветеринарные документы.

Так 2 декабря на государственной границе в Рубцовском районе остановили «Камаз» с 35 лошадьми. Их перевозил гражданин Киргизии. Животные следовали из Московской области в Кыргызскую Республику. В качестве сопроводительных документов он предоставил сертификат, выданный на перевозку домашней кошки из Московской области в Республику Беларусь.

Во всех трех случаях перевозка животных была приостановлена, а перевозчикам выписали штрафы.