Бывшего таможенника будут судить за получение взятки

Взятка составила 20 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае бывший младший инспектор таможенной службы пойдет под суд за то, что не отказался от взятки в 20 тысяч рублей.

Следствие установило, что с 9 сентября по 16 октября этого года в Рубцовском районе таможенник получил взятку в 20 тысяч рублей от человека, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Предполагалось, что за эти деньги он пропустит через границу пункта «Веселоярск» два автомобиля, внутри которых находятся партии немаркированных сигарет. Согласно должностным инструкциям, сотрудник таможни должен задержать эти машины и не допустить на территорию страны контрафактный продукт.

Во время получения взятки теперь уже бывшего таможенника задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России. На время расследования обвиняемый находился под домашним арестом. В настоящее время он дожидается судебного разбирательства.