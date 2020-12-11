Пьяному отцу, по вине которого его ребенок пострадал в аварии, грозит тюрьма

Мужчине грозит до семи лет заключения Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула пойдет под суд за то, что по пьяни чуть не угробил в аварии собственного сына.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела об аварии, произошедшей в августе этого года. Установлено, что в тот день житель краевой столицы сел за руль своей «Тойоты» в пьяном состоянии. При этом вместе с ним в машине оказался его несовершеннолетний сын.

- Двигаясь по улице Челюскинцев водитель создал аварийную ситуацию: не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнему сыну обвиняемого причинен тяжкий вред здоровью, - сообщают детали в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения». В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административке за нарушение ПДД.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено. Барнаульцу грозит до семи лет лишения свободы, а также лишение прав на срок до трех лет.

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