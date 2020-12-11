В Барнауле осужденных вывели на уборку снега с улиц города

Осужденные на отработке Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четверг, 10 декабря, в Барнауле на расчистку улиц от снега вывели осужденных. Такая «спецбригада» была сформирована в МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула совместно с со службой судебных приставов.

В нее вошли осужденные лица, приговоренные в обязательным работам.

- Трудовые задания в рамках обязательных работ не требуют особых знаний и навыков, определенной степени квалификации труда у осужденных, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

В рабочую бригаду вошли семь человек. Каждый из осужденных должен будет отработать от 20 до 120 часов. Накануне в качестве трудотерапии им пришлось очищать тротуар на улице Профинтерна, в районе Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Причем уже на следующей неделе количество таких работников увеличат. Пока что идет бумажная работа по оформлению документов.