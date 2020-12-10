Стало известно, какое наполнение будет у губернаторских новогодних подарков для детей

Вес подарка остался прежним - 800 граммов Фото: Анна СЕМИНА

Министерство образования Алтайского края раскрыло секрет, как будет выглядеть новогодний губернаторский подарок.

Уже сегодня началась отгрузка первой партии. Сладости отправят в Павловск, Заринск и Новоалтайск, а в течение недели их должны доставить во все муниципалитеты, после чего начнется вручение подарков, сообщает сайт «Вести22».

По словам заместителя министра образования и науки края Галины Синицыной, объем подарка останется прежним – 800 граммов. Всего будет сформировано 138 тысяч коробок. К сожалению, из-за того, что массовые мероприятия отменены, подарки будут выдавать в школах.

- В этом году подарок по поручению губернатора мы оформили к юбилею столицы Алтайского края: на коробке, которая оформлена в виде книги, надпись «290 лет» и поздравление Виктора Томенко. Вкладыши – они каждый год разные и познавательные. Собраться в каникулярное время всей семьей и поиграть в такую игру, связанную с историей Барнаула. А на другом вкладыше QR-код, по которому размешена информация об исторических памятниках Барнаула, - говорит Синицына.