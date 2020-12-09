СМИ: мэра Алейска согласовали на должность главы алтайского Минприроды

Иван Маскаев занял место мэра Алейска в 2017 году. Фото: Администрация Алейска

Глава Алейска Иван Маскаев может занять вакантную должность министра природных ресурсов и экологии Алтайского края. Как пишет «Банфкакс», его кандидатуру уже согласовали в Москве.

Напомним, место министра освободилось после отставки Владимира Попрядухина. В начале ноября стало известно, что Маскаев претендует на его кресло.

- На тот момент окончательной уверенности в том, что Маскаев возглавит краевое Минприроды, не было. Как теперь отмечают инсайдеры, назначение уже согласовали в Кремле. Есть основания полагать, что официально министерство обретет нового руководителя уже до конца текущего года, - отмечает издание.

Сейчас обязанности главы министерства временно исполняет заместитель, начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Беребердина.

Справка КП

Иван Маскаев родился в 1974 году в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Окончил Сибирский технологический институт, Красноярскую государственную технологическую академию, а также Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал лесничим, главным лесничим, а после - исполнительным директором ООО «Алтай-Форест». Место мэра Алейска занял в январе 2017 года.