Барнаульские чиновники в суде ответят за ремонт дома, который требовалось снести

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту ущерба бюджету города в связи с капремонтом аварийного дома.

По данным следствия, в 2013 году жильцы дома по улице 1-ая Западная, 47-а, обратились в суд с иском к администрации об обязанности по ремонту дома. Суд иск удовлетворил, однако комитет ЖКХ Барнаула на протяжении шести лет решение не исполнял. В итоге состояние здания ухудшилось, и к 2020 году оценивалось как подлежащее сносу.

- Несмотря на результаты экспертиз, которые подтверждали угрозу жизни и здоровья жильцов, в апреле 2020 года должностные лица администрации вместо сноса заключили контракт на капремонт здания на сумму более 4 млн рублей и, после частичного его выполнения произвели оплату подрядной организации, - рассказали в Следственном управлении СК по краю.

Халатные действия чиновников повлекли крупный ущерб бюджету города - более 1,5 млн руб. Расследование продолжается.