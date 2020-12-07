Директора стройфирмы на Алтае обвиняют в мошенничестве при ремонте школы

Обвиняемый вину не признал Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На Алтае директора фирмы «Строй-Гарант» обвиняют в крупном мошенничество с использованием служебного положения.

По данным следствия, летом 2018 года строительная фирма и Кулундинская средняя школа № 5 заключили контракты на некоторые работы по капитальному ремонту здания.

- Директор фирмы предоставил заказчику фиктивные документы, которые содержали виды, объемы и стоимость работ на объекте, которые на самом деле выполнены не были. Таким образом, обвиняемый похитил более 2 миллионов 200 тысяч рублей, причинив общеобразовательному учреждению крупный ущерб, - рассказали в Следственном управлении СК по региону.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ по краю. Следователи наложили на имущество и деньги мужчины арест на сумму более 3 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сам обвиняемый вину не признал.