На Алтае открыли первый «IT-куб» Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае открыли первый центр цифрового образования детей «IT-куб». Он расположился в Алтайском институте цифровых технологий и оценки качества образования им. Львова.

Как сообщили в Минобразования региона, в России создан 21 центр цифрового образования детей «IT-куб», в 2024 году их будет 340. Это место, где ребятам предоставляется уникальная возможность с раннего возраста погрузиться в IT-сферу.

- Новая площадка позволит увеличить доступность и разнообразие допобразования посредством информационных технологий. Проект формирует образовательную экосистему, которая объединяет ведущие компании IT-рынка, опытных наставников и ребят, - рассказали в Минобразования региона.

Отмечается, что во время открытия центра прошла онлайн-викторина со школьниками. Более 200 ребят отвечали на вопросы руководителей IT-компаний федерального и регионального уровня.