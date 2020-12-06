На Алтае мужчина отдал мошенникам все свои накопления

Мошенники украли у него 120 тысяч рублей.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Алтае мужчина обратился в заринский отдел полиции с сообщением, что перечислил мошенникам все деньги, который были у него на карте.
Он рассказал, что ему на сотовый телефон с незнакомого номера позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, напугал его, что с карты неизвестные лица пытаются снять деньги. Мужчина поверил в сказанные слова и мужчина выполнил все рекомендации мошенника. Он снял и перечислил 120 тысяч рублей на указанный расчетный счет, назвав при этом пароли и смс, поступающие на телефон. Когда он опомнился и понял, что его обманули, было уже поздно.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество.
– Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не перечислять денежные средства, не называть пароли и смс с личных телефонов мошенникам, которые обманом входят в доверие и пытаются вывести людей на эмоции, напугав о потере денежных средств,– добавили в пресс-службе МВД.