На Алтае мужчина отдал мошенникам все свои накопления

Мошенники украли у него 120 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае мужчина обратился в заринский отдел полиции с сообщением, что перечислил мошенникам все деньги, который были у него на карте.

Он рассказал, что ему на сотовый телефон с незнакомого номера позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, напугал его, что с карты неизвестные лица пытаются снять деньги. Мужчина поверил в сказанные слова и мужчина выполнил все рекомендации мошенника. Он снял и перечислил 120 тысяч рублей на указанный расчетный счет, назвав при этом пароли и смс, поступающие на телефон. Когда он опомнился и понял, что его обманули, было уже поздно.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество.

– Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не перечислять денежные средства, не называть пароли и смс с личных телефонов мошенникам, которые обманом входят в доверие и пытаются вывести людей на эмоции, напугав о потере денежных средств,– добавили в пресс-службе МВД.