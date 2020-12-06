Роспотребнадзор ночью нагрянул в популярный барнаульский гриль-бар и нашел нарушения

На заведение составили административный протокол. Фото: pixabay.com

4 декабря, в пятницу, Роспотребнадзор провел рейд по Индустриальному району Барнаула. По итогу проверки в «Крафт Бургер Баре» специалисты выявили нарушения. В заведении проигнорировали антиковидный указ губернатор и, по всей видимости, устроили тусовку в после 23.00.

– Нарушение указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» в части запрета проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, а также оказания услуг аналогичного характера с 23.00 часов до 6.00 часов выявлено в гриль-баре по ул.Сухэ-Батора, 3, – сообщает пресс-центр городской администрации.

На заведение составили административный протокол.Теперь владельцам бара грозит штраф до 300 тысяч рублей, напоминают в мэрии. Материалы дела направили в суд.