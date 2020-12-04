Из-за «черных лесорубов» сибиряки почти 50 раз оставались без света с начала года

Опора ЛЭП. Фото компании «Россети Сибирь»

За последние 10 месяцев из-за недобросовестных лесорубов произошло 46 нарушений электроснабжения потребителей. Об этом сообщили в компании «Россети Сибирь».

Вот только последний пример – ночью 14 ноября в Бурятии отключилась линия электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин. За сутки энергетики, продираясь сквозь непроходимые дебри сибирской тайги, пешком обошли почти 80 километров линии в поисках места повреждения. Причиной случившегося оказалось дерево, которое упало на провода из внеохранной зоны ЛЭП. Это произошло из-за «черных лесорубов». В итоге на линии – сбой, два района – Баргузинский и Курумканский – погрузились во тьму.

Энергетик сняли с проводов поваленное дерево, а чтобы скорее ликвидировать нарушение, подняли еще и дополнительные бригады со спецтехникой. Все это время социально значимые объекты и часть жилых домов обоих «погасших» районов находились на резервном электроснабжении – их питали с помощью дизельгенераторных установок.

Несколько похожих случаев произошло и в Омской области. После незаконных рубок энергетикам приходилось бросать силы на восстановление жизненно важной линии.

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В компании напоминают, что нельзя заготавливать древесину на участках, расположенных в охранных зонах ЛЭП или примыкающих к ним. Кроме того, нельзя использовать опоры в качестве «якорей» при вытягивании застрявшего автомобиля. Все это грозит нарушением электроснабжения, жизни и здоровью людей.

В «Россети Сибирь» работает бесплатная «горячая линия» единого контакт-центра компании – 8-800-1000-380. Позвонив по этому номеру, можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.