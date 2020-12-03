В Барнауле обсудили проект реконструкции сцены на горе Пикет

Сценическую площадку и трибуны построили еще 10 лет назад Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле представили эскиз реконструкции сцены на горе Пикет в Сростках. Как сообщили в Минкультуры Алтайского края, площадку обустроили еще 10 лет назад.

Обсуждение проекта, который разработала «Архитектурная мастерская Тоскина», прошло в краевой библиотеке имени Вячеслава Шишкова. По словам министра культуры края Елены Безруковой, главная задача заседания – «внести конструктивные замечания, которые помогут концепции стать максимально пригодной в дальнейшем».

Согласно проекту, сценическую площадку расширят, демонтируют трибуны для гостей и обустроят перед сценой открытые места для зрителей. Архитектор Александр Деринг добавил, что гора является природным памятником, поэтому площадка должна быть простой.

- Интересно присутствовать на таком обсуждении. Я согласен с мнением и архитекторов, и других специалистов, но также мы не должны забывать, что Алтайский край позиционируется как туристический регион. Поэтому соглашусь, что какое-то благоустройство для удобства зрителей, туристов тоже должно быть, - подчеркнул зампредседателя Общественной палаты региона Евгений Новиков.

В итоге, один вариант выбрали. Его доработают и вернутся к обсуждению.