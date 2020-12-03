Директор барнаульского лицея получил штраф за родительское собрание во время ковида

В отношении женщины составили протокол Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле директора лицея №86 оштрафовали за проведение родительского собрания. Как сообщает «Банкфакс», это являлось нарушением противоэпидемических требований.

Информация появилась в картотеке Железнодорожного районного суда. В постановлении говорится, что в лицее запланировали родительское собрание на 18:30. Однако точную дату не указывают.

- Обычно, в это время уроки уже не проводят, и в школах остается совсем небольшое количество учеников. По удивительному совпадению в день очного сбора родителей учебное заведение с внеплановой проверкой посетил специалист Роспотребнадзора, который приравнял сход в классах к массовым мероприятиям, нарушающим санитарные требования, - пишет издание.

Протокол был составлен на имя директора по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Женщина признала свою вину. В итоге, суд приговорил ее к штрафу, но сумму не разглашают.

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