В Алтайском крае почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом

В Алтайском крае Почта России является единственной компанией, которая занимается доставкой пенсий и социальных пособий на дом. Данная услуга особенно актуальна сейчас, в период сложной эпидемиологической обстановки, когда имеется ряд ограничений, связанных с вынужденной самоизоляцией и необходимостью оставаться дома. В Алтайском крае получателями пенсий и социальных пособий на дому являются 98% клиентов Почты России, и все они уже оценили преимущества данной услуги.

Получателям выплат на дому не нужно идти в банк или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте довольно сложно. Особенно важен почтовый сервис для людей, имеющих инвалидность. К тому же, услуга по доставке пенсий и пособий на дом является бесплатной.

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

Помимо того, что клиенты могут получать выплаты, не выходя из дома, у них имеется возможность совершения оплаты за любые виды услуг с помощью почтальона через мобильный почтово-кассовый терминал. Для этого необходимо позвонить по телефону в свое отделение, и в удобное для клиента время почтальон примет оплату. На сегодняшний день в отделениях почтовой связи Алтайского края функционирует 44 МПКТ. Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек. Можно оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку, перечислить платежи в погашение банковских кредитов. В день получения пенсий пенсионеры могут также оставить заявку своему почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделения почтовой связи.