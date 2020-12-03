Алтайский минспорт вместе в РФС будет разбираться со ставками в барнаульском «Динамо»

В ставках уличили нескольких игроков и тренера Фото: Анна СЕМИНА

В барнаульском футбольном клубе «Динамо» продолжается проверка по сообщению о договорных матчах и ставках.

- Этой ситуацией мы занимаемся. Наша позиция неизменна – мы за честный и чистый спорт. Ставки, алкоголь, допинг – это не те игры, в которые мы будем играть. Но прежде чем махать шашкой, мы разберемся. Проверка ведется и по линии РФС, и по линии министерства спорта Алтайского края, и внутри клуба. Подобный механизм будет применим ко всем сигналам. Это не первый сигнал и надо разобраться. Проверка только началась. На следующей неделе состоится встреча в РФС. Посмотрим, какая информация есть у наших коллег. Разберемся и будем дальше двигаться, - отметил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев во время онлайн-конференции. – В любом случае это недопустимо. Определенные выводы надо сделать всем, чтобы даже сигналов подобных не было.

Напомним, ранее краевые СМИ получили по рассылке письмо, в котором говорилось о том, что ряд игроков, а также тренерский штаб «Динамо-Барнаул» уличены в ставках на свою команду. В настоящее время по данному факту ведется проверка.