Застройщик выкупил землю за 40 млн рублей в поселке Южный для высотки

Квартиры в жилом комплексе будут эконом-класса Фото: Олег УКЛАДОВ

Фонд имущества Алтайского края провел аукцион на право заключения договора аренды земли площадью 0,8 га в поселке Южный на улице Чайковского, 35.

Победителем торгов стал застройщик "Серебряный бор". Цена продажи составляет 40 млн рублей. Предпоследнее предложение о цене в 39 млн рублей сделал "Алгоритм-Дом".

Как сообщает "Толк", "Серебряный бор" - это юрлицо компании "Строительная перспектива", которой владеет Андрей Комяков. 40 млн - это ежегодная арендная плата.

Назначение земли позволяет возвести там здание высотой более девяти этажей. ИА "Амител" пишет, что "Строительная перспектива" купила землю на Южном для новой высотки. Квартиры в этом жилом комплексе будут эконом-класса, с коммерческими помещениями.

- Очевидно, что уже к следующему строительному сезону арендатор определится с концепцией проекта, так как его задача – сдать дом быстрее, чтобы не платить каждый год по 40 млн рублей аренды. Прежде чем строить, ему придется освободить землю от киосков и магазинов, - отмечает издание "Толк".