Два человека погибли на пожарах в Алтайском крае

Погибшие были в двух разных пожарах Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В минувшие выходные в Алтайском крае произошли несколько сильных пожаров в которых не обошлось без жертв.

В Главном управлении МЧС России по региону поясняют, что в холодный период года наиболее частыми причинами возгорания в частном секторе становятся неосторожное обращение с огнем, неисправность или неправильная эксплуатация печей или электрооборудования.

Одно из возгораний произошло вечером 28 ноября в селе Кокши Советского района. Прибывшие на вызов пожарные увидели горящую открытым огнем крышу одноэтажного жилого дома.

- Около получаса потребовалось огнеборцам для полной ликвидации возгорания, площадь которого составила около 60 квадратных метров. На месте происшествия обнаружен погибший пожилой мужчина, - добавляют в ведомстве.

Еще один пожар произошел в селе Кордон Залесовского района. Там также горел частный деревянный дом. О несчастье стало известно рано утром 29 ноября. Тушение длилось около часа. Во время осмотра объекта было найдено тело погибшего мужчины.