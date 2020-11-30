В Барнауле коммунисты провели митинг «Антикапитализм 2020»

Участники стартовали от памятника Ленину напротив краевого суда и прошли по аллее проспекта. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 ноября в Барнауле состоялся митинг против капитализма. Его организовали члены Ленинского коммунистического союза молодежи Алтайского края.

Участники стартовали от памятника Ленину напротив краевого суда и прошли по аллее проспекта. Марш закончился митингом на площади Свободы. Как сообщают на сайте краевого отделения КПРФ, всего под красными знаменами антикапитализма собралось около 100 активистов.

Когда участники протеста выезжали из парк-отеля «Чайка», сотрудники ГИБДД задержали их автобус.

– Инспектор ГИБДД долго проверял соблюдение масочного режима, наличие аптечки в автотранспорте и т.д. Никаких нарушений правоохранители не обнаружили, поэтому были вынуждены пропустить автобус. Разум сотрудников правоохранительных органов возобладал, и больше никаких попыток срыва протестной акции не было, – сообщается на сайте крайкома Ленинского комсомола.

Протестующие сделали акцент на проблемах в здравоохранении и экономике.