В Барнауле задержали мужчину, который поднял закладку

На него завели уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ППСники задержали 36-летнего мужчину, который вел себя подозрительно, оказалось мужчина в поисках закладки. В момент ее поднятия его задержали и доставили в отдел полиции. У мужчины было обнаружено и изъято наркотическое вещество весом 0,22 грамма.

- Изъятое у подозреваемого в ходе личного досмотра вещество неизвестного происхождения правоохранители направили на исследование, по итогам которого эксперты дали заключение, что это синтетический наркотик, - сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».