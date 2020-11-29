Нумерологический прогноз на 29 ноября 2020 года: переводите все разговоры в действие

прогноз. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Барнаульский цифролог и нумеролог Вячеслав Класин опубликовал прогноз на 29 ноября 2020 года. Главная цифра дня - 8.

- Любителям поговорить и пообщаться сегодня будет много работы. Потому что на одной болтовне к результату не прийти. Давайте переводить все наши разговоры в действие. Сильное желание всё сделать самому будет приносить результат до определённого момента, потому на следующем этапе, надо учиться делегировать. А сегодня это гордиев узел и единорог. Очень не просто это сделать, - пишет Класин в своем телеграм-канале.

Рекомендация: чётко спланируйте, что делаете сами, а что поручаете другому. Если сможете ответить на вопрос, зачем вам это надо и какая от этого выгода, будет вам счастье.

Непонимание, чего от вас хотят и нежелание уступить своё, могут привести к конфликту с окружающими, будьте внимательны. Это легко решается умением посмотреть на ситуацию со стороны.

Просто будьте немного хитрее.

- И главное - вы сегодня словно провидец, маг и чародей. Многое понимаете, видите и чувствуете. Только не бойтесь этого чувства, оно не так часто нас посещает. Но если вчера хорошо поработали над интуицией, то сегодня пройдёт всё отлично, - советует цифролог.