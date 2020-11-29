В Бийске мужчина снял квартиру на сутки и пересдал на месяц

Жулик сейчас находится под подпиской.

В Бийске 24-летний жулик шел к успеху уверенными шагами, но недолго. Схема была проста, как три копейки и удалась лишь благодаря наивности потерпевшего (на сленге силовиков и прочих – «терпила»).

Молодой аферист снял квартиру на сутки и решил ее пересдать. На объявление откликнулся 34-летний мужчина, которого все устроило, и он отдал «владельцу» квадратных метров без расписок и поручений 10 тысяч рублей. Вскоре после заселения в квартиру пришел реальный хозяин и потребовал оплату, пишет региональное управление МВД.

С заявлением о мошенничестве в дежурную часть отдела полиции «Восточный» обратился 34-летний мужчина.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.