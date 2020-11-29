Бригады оказывали помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае больше 4 тысяч пенсионеров старше 65 лет получили медицинскую помощь на дому. Для этого в регионе создали 150 мобильных бригад, которые во время пандемии выезжают к нуждающимся на дом.

Почти 1,5 тыс. человек они помогли доставить в больницы для проведения дополнительных скрининговых обследований на выявление неинфекционных заболеваний.

- Кроме этого, жителям края в период пандемии продолжают оказывать помощь: пожилым доставляют на дом лекарства, медицинские изделия, продукты питания, товары первой необходимости. Мобильные бригады доставили на дом 2582 продуктовых набора, - сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Всего по итогам девяти месяцев 150 мобильных бригад оказали помощь 27 524 гражданам, из них 15 260 граждан пожилого возраста.