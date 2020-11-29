Поздравление матерей.

На Алтае поздравили матерей и вдов погибших защитников родины. 27 ноября региональный актив организации военных инвалидов «ВоИн» принял участие в акции ко Дню Матери.

Накануне праздника были развезены подарки и поздравления мамам и вдовам погибших защитников Родины при исполнении воинского долга. Развозить подарки им помогали росгвардейцы.

- В этом году, к сожалению, пройти в дом и испить чашку чая не довелось – пандемия. Но мамы были благодарны за скромный подарок, за приветственные и поздравительные речи в их адрес, от которых стало чуточку теплее и уютнее на душе, - говорится на сайте общества.

Правление регионального отделения организации военных инвалидов «ВоИн» поздравляет всех женщин – с Днём Матери! И желает крепкого здоровья, благополучия, удачи, добра, тепла, успехов, любви!

- Пусть всегда на ваших прекрасных лицах сияет лучезарная улыбка, а ваши добрые глаза никогда не увидят грусти, печали, тоски. С праздником, наши уважаемые, любимые, дорогие мамы! – говорится в сообщении.