Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 29 ноября 2020 года: 1102

Коронавирус в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае, согласно последним новостям на 29 ноября 2020 года, составило 1102 человека. За минувшие сутки скончались 13 человек, все они уже взрослые люди.

По опубликованной оперативным штабом статистике, за последние 24 часа выявлено 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 154 пациента.

Общее число заболевших на сегодня составляет 22 358, большинство из них уже здоровы. Сейчас на лечении находятся 2 397 человек.

- Кроме этого, 1 450 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 501, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 170, - говорится в сводке.

В крае развернуто 5 595 коек, к кислороду имеют подключение 3019, с ИВЛ – 488. Резервных коек – 1745. Наблюдается на дому 467 человек, которых заболевание протекает бессимптомно.