Ограничения на дорогах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время в Барнауле перекроют движение на трех улицах, правда, всего на 40 минут. Ограничение введут в воскресенье, 29 ноября, с 12.00 до 12.40. проезд перекроют на улицах Анатолия, Никитина и Гоголя в районе пересечения с проспектом Ленина

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, это связано с проведением публичного мероприятия.

- Автомобилистов просят быть внимательными на указанных перекрестках и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда, - пишет пресс-центр мэрии.

Также жителей предупреждают об ограничении движения по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с улицей Бабуркина. Проезд ограничат в понедельник, 30 ноября и до конца года. Это связано с проведением работ по модернизации канализационного коллектора №15.