Правительство края. Фото: Олег УКЛАДОВ

На благоустройство Шипуново потратили около 3 млн рублей. Там сделали пешеходную дорожку и привели в порядок площадку для мусора. Все это сделали в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Большая часть денег ушла на пешеходную дорожку. Ее длина составила почти 650 метров. В ремонт вложили более 2 млн рублей. Другая статья расходов обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Как пишется на официальном сайте региона со ссылкой на районную газету «Степная новь», закуплено 218 контейнеров для сбора мусора. Деньги на их приобретение выделил краевой бюджет – 1, млн рублей

- По СанПиН они обязательно должны быть установлены на бетонном основании и обнесены небольшой оградой, чтобы мусор не разлетался. И это тоже стоит немалых денег. Их сельсовет нашел благодаря участию в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». А в этом году администрация Шипуновского сельсовета провела электронный аукцион на сумму 1,2 млн рублей для обустройства контейнерных площадок. Из трех его участников победителем оказалась Шипуновская компания «АРС Строй». Она предложила самую низкую стоимость строительства каждой контейнерной площадки - 27 тысяч рублей, - информирует газета.