Женщину с разрывом внутреннего органа доставили в больницу на Алтае

Во время ссоры мужчина пнул свою сожительницу в живот Фото: pixabay.com

36-летняя жительница Усть-Коксинского района Республики Алтай попала в больницу с травмой живота, повлекшей разрыв органа.

По предварительной информации, вечером женщина вместе со своим сожителем пришла в гости к их общей знакомой. Там они решили устроить небольшое застолье, а когда настало время расходиться, между ними произошла ссора. Из-за чего конкретно – только предстоит установить. А вот завершилась она рукоприкладством.

- На веранде жилого дома, в ходе словесной перепалки мужчина ударил женщину ногой в живот, отчего она упала и почувствовала нестерпимую боль, - отмечают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

Когда все улеглось, хозяева дома отвезли пару домой, там они легли спать, но ночью женщине стало совсем плохо и утром она обратилась за медицинской помощью.

Во время осмотра врачи установили, что в результате сильного удара произошел разрыв одного из внутренних органов. Когда стали выяснять причину, тут-то и скрылся конфликт.

О случившемся немедленно сообщили в полицию. Обидчика женщины доставили в отделение для разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».