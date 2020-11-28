В Барнауле еще один медик скончался от коронавируса

Врач скончался 27 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ушел из жизни известный хирург, сотрудник 12-й городской больницы Сергей Бубенчиков. Ему было всего 45 лет.

О несчастье сообщает сообщество Barnaul22. По его информации, Сергей Петрович принимал участие в лечении пациентов с коронавирусом, а также вирусными пневмониями. Скорее всего, инфицирование произошло на работе. После того, как у медика появились симптомы, он сдал тест. Результат оказался положительный. Хирурга госпитализировали в 5-ю городскую больницу.

- Врачи делали все возможное, чтобы спасти коллегу, но болезнь оказалась сильнее и 27 ноября врача не стало, - говорится в сообщении.

Коллеги отзываются о Сергее Бубенчикове, как о добром человеке, который всегда первым приходил на помощь как к пациентам, так и к медикам. Первоклассный специалист, потеря которого стала настоящей потерей для коллектива больницы.