На Алтае мужчина с колуном напал на фельдшера

В результате нападения медик не пострадал Фото: Анна СЕМИНА

В социальных сетях очевидец из поселка Малиновского Завьяловского района рассказал о нападении на фельдшера скорой помощи.

О происшествии рассказал участник сообщества «Инцидент Барнаул» Василий. По его словам, 25 ноября поступил вызов к жительнице поселка, однако прибыв для оказания медицинской помощи, фельдшер едва сам не стал пациентом.

- Во время оказания медицинской помощи женщине, сожитель попытался нанести удар фельдшеру Г. колуном. Только профессиональная физическая подготовка и внимательность и настороженность предотвратила фельдшера от печальных последствий. По данному факту заведено уголовное дело, - написал Василий.

По его словам, всего этого можно было бы избежать, если бы бригады медиков были укомплектованы должным образом, однако на все просьбы главный врач не отреагировала.

- До каких пор будут экономии на здоровье медиков, у всех семьи и дети. Ведь на месте фельдшера Г. мог оказаться любой и даже беззащитная женщина фельдшер. Когда просьбы сотрудников Завьяловский ЦРБ будут услышаны, - добавил он.