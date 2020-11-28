Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 ноября 2020 года составило 25 678

За минувшие сутки в регионе выявили еще 228 новых случаев коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 ноября 2020 года увеличилось еще на 228 человек и составило 25 678.

По данным оперативного штаба региона новые случаи (в том числе бессимптомные) были зарегистрированы на следующих территориях: Барнаул – 65, Бийск – 24, Рубцовск – 16, Заринск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород – 8, Яровое, Первомайский район – 5, Алейск, Волчихинский, Залесовский районы – по 4 заболевших, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Красногорский, Кытмановский, Локтевский, Родинский районы – по 3 человека, Белокуриха, Егорьевский, Заринский, Завьяловский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Зональный, Курьинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

При этом за минувшие сутки выписали еще 241 пациента (общее – 22 204). А вот скончались 14. Из них от COVID-19 - 10. Таким образом, общее число жертв инфекции составило уже 1089 человек.