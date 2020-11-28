На Алтае мужчина убил брата и спокойно продолжил застолье

Мужчина сутки жил в одной комнате с убитым братом Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай состоялся суд над 59-летнем мужчиной, которого обвинили в убийстве родного брата.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел в ночь на 3 июня. Братья находились в одной из комнат общежития на улице Ленина в Горно-Алтайске. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора на почке внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему старшему брату. Оказалось, что он просто попросил налить ему еще.

Тогда агрессивно настроенный обвиняемый схватил нож и ударил 69-летнего брата в грудь. Потерпевший потерял очень много крови и скончался на месте происшествия. Однако, как отмечают в пресс-службе регионального СУСКа, его убийцу это не смутило.

- Проснувшись утром он продолжил выпивать и только на следующий день осознал, что его брат умер. О произошедшем он сам сообщил в правоохранительные органы, - добавляют в ведомстве.

Суд назначил ему десять лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.