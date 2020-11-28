На Павловском тракте устранили повреждение водопровода

Жителям района вернули воду Фото: Анна СЕМИНА

Вечером в пятницу, 27 ноября, барнаульский водоканал сообщил о завершении работ на поврежденном водопроводе на Павловском тракте.

По информации городской мэрии, повреждение на водопроводе диаметром 800 миллиметров произошло в районе пересечения Павловского тракта и улицы Бабуркина.

- Чтобы минимизировать неудобства для жителей города, работы велись в ночное время. Была задействована вся необходимая техника и специалисты. Водоснабжение восстановлено, - отмечают в пресс-службе администрации города.

На данный момент водоснабжение восстановлено.

Отметим, это не единственное повреждение водопровода за последнее время. Так 18 ноября авария произошла на проспекте Калинина, 35а. Тогда без воды остались дома на самом проспекте, а также на улице Северо-Западной, Ярных, Ткацкой и Карагандинской. На время проведения работ жителям делали подвоз питьевой воды по заявке.