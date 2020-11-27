Мэру Бийска предложили уйти в отставку

Александр Студеникин Фото: газеты «Бийский рабочий»

На заседании городской Думы Бийска мэру Александру Студеникину предложили сложить полномочия. Это прозвучало во время обсуждения реализации программы «Городская среда».

Бийск стал единственным городом Алтайского края, который провалил реализацию программы. Причем по всем направлениям: дворы жилых домов были отремонтированы не в полном объеме, парк за торговым центром «Ривьера», а также сквер Льнокомбината тоже не успели сдать вовремя. Ранее во время рабочего визита в Бийск свою оценку работе городских властей в этом направлении дал губернатор Виктор Томенко. Он был крайне недоволен, ведь теперь наукоград попадет в «черный список» и будет последним городом, кому выделят деньги на благоустройство. Более того, неосвоенные средства придется вернуть.

- Председатель Думы Сергей Ларейкин назвал ошибки мэрии системными — ведь в этом году не удалось завершить работы не только по объектам программы «Городская среда», но и на стадионе «Прогресс», - пишет «Бийский рабочий».

Предложение сложить полномочия прозвучало из уст лидера коммунистов Тимура Знагована.

- Мы видим провал - персонально в работе главы города и предлагаем ему подать в отставку. Если это предложение не будет воспринято — предлагаем включить этот вопрос на следующее заседание Думы: о досрочном сложении полномочий главой Бийска, так как город встал под угрозу, и мы рискуем больше не получить ни рубля, - сказал он.